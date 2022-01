NAPOLI (ITALPRESS) – – “Il Teatro San Carlo deve essere in grado di muoversi con più finanziatori”. Lo dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenuto stamattina a margine dell’inaugurazione del servizio comunale di accoglienza per 32 persone senza fissa dimora. “La Regione – spiega l’inquilino di Palazzo San Giacomo – sostiene in maniera importante il San Carlo perchè ha dato negli ultimi anni molte risorse. Rispetto alle previsioni una quota del Poc non è stata attribuita, ma la sfida che abbiamo davanti credo sia quella di garantire stabilità al Teatro e quella di avere non solo tante istituzioni che lo sostengono ma anche un contributo da parte dei privati. Dobbiamo fare in modo che la somma di tutti questi contributi sia in grado di garantire un buon futuro al San Carlo. Credo che lavorando insieme riusciremo a farlo” chiosa Manfredi.

