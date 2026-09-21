Teatro Massimo di Palermo, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027

PALERMO (ITALPRESS) – Con la presentazione del nuovo cartellone, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo dà ufficialmente il via martedì 22 settembre 2026 alla campagna abbonamenti alla Stagione 2026-27, una programmazione speciale che festeggia 130 anni di storia del Teatro e 30 dalla riapertura del 1997. Un cartellone di alto profilo che si sviluppa da novembre 2026 a dicembre 2027 e comprende quattordici spettacoli tra opera e balletto (due in più rispetto alla stagione precedente) che impegneranno Orchestra, Coro e Corpo di Ballo della Fondazione, e quattordici concerti (tre in più rispetto alla scorsa stagione), oltre a quattro concerti fuori abbonamento, tra i quali spicca l’atteso Concerto di Capodanno.

In programma, tra gli altri, il Falstaff di Verdi diretto da Ruggero Cappuccio (nell’esatta ricorrenza del 16 maggio) con Ambrogio Maestri, Roberta Mantegna e Desirée Rancatore, il Macbeth diretto da Riccardo Muti, l’Ernani con la regia di Francesco Zito e nel ruolo di Elvira Pretty Yende, Tosca, diretta da Umberto Clerici con la regia di Pontiggia; Carmen con Judith Kutasi e, come Micaela, Federica Guida, cinque produzioni per la danza, e per la stagione concertistica, tra gli altri, Giovanni Sollima, Gabriele Ferro, Diego Matheuz, Fabio Biondi, e Daniil Trifonov, insieme all’omaggio a Salvatore Sciarrino con il Klangforum Wien.

Tante le novità introdotte, a partire dai nuovi orari e dai due nuovi turni. Per esigenze di produzione, alcuni spettacoli del turno Prime avranno inizio alle ore 19.00 (Macbeth, Tosca, Carmen), mentre la serata inaugurale con Samson et Dalila avrà inizio alle ore 18.00; L’orario degli spettacoli dei turni B e C viene posticipato dalle 18.30 alle 19.00. Ai consueti turni, Prime, Opera, Danza, Scuola, B, C, D e F, se ne aggiungono quest’anno altri due: il turno E (Verdi), dedicato al percorso verdiano della stagione, che riunisce le tre opere (Macbeth, Falstaff ed Ernani) insieme al balletto Sylvia; e un ulteriore turno Scuola che raddoppia l’offerta dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Si rafforza inoltre l’attenzione per la danza con un turno di sei spettacoli interamente dedicato alle produzioni del Corpo di Ballo. È confermata l’attenzione alle riduzioni, rivolte ai giovani fino a 26 anni, agli spettatori oltre i 65 anni, ai titolari di Card Under 35, agli studenti dell’Università di Palermo, del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo e dell’Accademia di Belle Arti, ai soci Uncalm, ai gruppi di minimo venti persone e ai titolari di Diamond Card.

La vendita, come di consueto, darà la precedenza ai rinnovi, previsti dal 22 settembre al 13 ottobre, periodo durante il quale gli abbonati della passata stagione potranno esercitare gratuitamente il diritto di prelazione sui posti precedentemente occupati. A partire dal 16 ottobre 2026 si aprirà la vendita dedicata ai nuovi abbonamenti, che proseguirà fino al giorno della prima rappresentazione inclusa nell’abbonamento scelto.

È possibile acquistare o rinnovare il proprio abbonamento on line al webshop sul sito ufficiale teatromassimo.it. La Biglietteria di Piazza Verdi, è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 15.30 (telefono 091 6053580); Call Center +39 091 8486000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00.

DOMANI IL CONCERTO DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

È dedicato alla freschezza e all’energia delle Formazioni giovanili della Fondazione Teatro Massimo, il concerto sinfonico-corale intitolato La Voix et l’Âme in programma domani, alle ore 20:30, nella Sala Grande del Teatro Massimo. Sul palco la Massimo Youth Orchestra, diretta dal Maestro Michele De Luca, solista la violinista Denise De Luca, e la partecipazione della Cantoria e del Coro di Voci Bianche del Teatro Massimo, preparati rispettivamente dai Maestri Salvatore Punturo e Giuseppe Ricotta. Il programma propone un affascinante percorso musicale, tra suggestioni francesi, pagine sacre e profane, e grandi classici del repertorio operistico.

A partire dalle Litanies à la Vierge Noire, prima opera di musica sacra di Francis Poulenc, seguite dal Poème op. 25 di Ernest Chausson, per violino e orchestra, pagina di grande virtuosismo ed espressività, tra le più impegnative del repertorio per violino e orchestra, che vedrà protagonista come solista la giovane Denise De Luca, dal 2017 violino di spalla prima della Massimo Kids e poi della Massimo Youth Orchestra, vincitrice del Primo Premio al King’s Peak International Music Competition (2024), del Primo Premio al Premio VIVART Musica (2022) e del Primo Premio Assoluto al Premio VIVART Musica in formazione cameristica (2019).

La prima parte del concerto si conclude con il travolgente e ipnotico Boléro di Maurice Ravel e si proseguirà nella seconda parte con il lirismo del Cantique de Jean Racine op. 11 di Gabriel Fauré, e il brano sacro Veni Sancte Spiritus composto da Giuseppe Ricotta, per poi concludersi in un clima di festa con due celebri pagine tratte dalla Carmen di Georges Bizet: il vivace Coro dei Monelli e la trascinante Marcia e Coro “Les voici”. Biglietti: da 10 a 25 euro.

-Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo-

(ITALPRESS).