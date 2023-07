MILANO (ITALPRESS) – Esce oggi “Speak Now (Taylor’s Version)” di Taylor Swift. Si tratta della terza re-incisione della sua discografia, dopo “Fearless (Taylor’s Version)” e “Red (Taylor’s Version)”, e contiene al suo interno sei tracce inedite, tra cui “Castles Crumbling” (From The Vault) featuring Hayley Williams, “Electric Touch” (From The Vault) featuring Fall Out Boy e “I Can See You” (From The Vault). L’album è disponibile nei formati CD, triplo vinile e cassetta, oltre che su tutte le piattaforme digitali.

Taylor Swift ha commentato così sul suo profilo IG: “E’ qui. E’ tuo, è mio, è nostro. E’ un album che ho scritto da sola sui capricci, le fantasie, i dolori, i drammi e le tragedie che ho vissuto da giovane donna tra i 18 e i 20 anni. Ricordo di aver stilato una tracklist dopo l’altra, ossessionata dal modo giusto di raccontare la storia. Ho dovuto essere spietata con le mie scelte, e mi sono lasciata alle spalle alcune canzoni di cui sono ancora oggi immancabilmente orgogliosa. Pertanto, avete 6 brani “From The Vault”! Ho ri-registrato questo album quando avevo 32 anni (e sto ancora crescendo) e i ricordi che mi ha riportato alla mente mi hanno riempito di nostalgia e apprezzamento. Per la vita, per voi, per il fatto che posso recuperare il mio lavoro. Grazie un milione di volte, per i ricordi che spezzano la nostra caduta”.

