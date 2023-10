Taxi, Sasso Deidda “Il Governo sta intervenendo”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Governo sta intervenendo con il decreto Asset per venire incontro alle esigenze delle amministrazioni locali e dei consumatori". Lo spiega all'Italpress Salvatore Sasso Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Trasporti della Camera, in merito alla carenza di taxi. "Il forte afflusso di turisti e pendolari ha messo a nudo dei problemi strutturali - aggiunge -. Ma con questo noi non vogliamo colpevolizzare la categoria dei tassisti". xl3/sat/gtr