Taxi, Marattin “Sulle licenze serve una mediazione”

ROMA (ITALPRESS) - “Visto che da vent’anni non si riesce a risolvere il problema nella maniera che servirebbe, cioè semplicemente raddoppiare le licenze, abbiamo pensato di venire incontro alle esigenze dei tassisti proponendo che il Governo assegni al tassista una licenza che non può essere riutilizzata ma solo venduta sulla piattaforma telematica gestita dalle autorità di regolamentazione dei trasporti in modo tale che il tassista rientri dell’investimento fatto. Così si raggiungono degli obiettivi, si aumentano le licenze, si compensa in qualche modo il tassista che ha investito. A volte la politica deve trovare una mediazione". Lo dice all'Italpress il deputato di Azione-Italia Viva Luigi Marattin, in merito alla carenza di taxi. xl3/sat/gsl