Tavolo Assicurazioni al Mimit, Urso alla filiera “Continuare il confronto su RC auto”

ROMA (ITALPRESS) – Il buon funzionamento e la regolazione del mercato assicurativo, i trend del settore, le politiche di contrasto alle frodi assicurative e di elusione dell’obbligo Rc Auto sono stati al centro del Tavolo Assicurazioni presieduto al Mimit dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), dell’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), di Unipol e del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Nel corso della riunione è stata dedicata particolare attenzione all’andamento del mercato dell’RC auto e all’evoluzione dei premi assicurativi. “Il Governo segue con attenzione l’andamento delle tariffe Rc auto e l’impatto che queste hanno su famiglie e imprese. È necessario proseguire il confronto con tutti gli attori del settore per individuare soluzioni che, nel rispetto delle regole del mercato e della libertà delle compagnie assicurative nella definizione delle tariffe, favoriscano una maggiore equità e trasparenza in modo da fornire tangibili premialità agli assicurati virtuosi ancorché residenti nei territori ad alta incidentalità”, ha dichiarato il ministro Urso.

A riguardo, nel corso dell’incontro, sono state richiamate alcune segnalazioni pervenute al Mimit in merito all’aumento delle tariffe Rc auto e alle persistenti differenze territoriali nei costi delle polizze, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno. “Le parti presenti al tavolo hanno condiviso la consapevolezza che, nell’attuale quadro normativo, la determinazione delle tariffe rientra nell’autonomia delle compagnie assicurative che operano in regime di libera concorrenza – spiega il Mimit in una nota –. Al tempo stesso, al termine dell’incontro, è emersa l’opportunità di avviare degli incontri tecnici mirati alla realizzazione di strumenti – sia amministrativi, sia legislativi e di comunicazione – volti a studiare delle diverse modalità di calcolo dei premi e ad analizzare le attuali aggregazioni territoriali nel sistema del risarcimento diretto, con l’obiettivo di favorire una mutualità più equa nel settore Rc auto e di valorizzare maggiormente il comportamento virtuoso degli assicurati. Il Tavolo ha infine confermato l’impegno a proseguire il confronto tra istituzioni, autorità di vigilanza e operatori del settore per monitorare l’evoluzione del mercato assicurativo e individuare misure utili a rafforzarne efficienza, competitività e sostenibilità per gli assicurati ed i consumatori”.

– foto IPA Agency –

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