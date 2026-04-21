Fedriga “Ruolo strategico del Friuli Venezia Giulia nel corridoio Imec”

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – “È fondamentale oggi, davanti a questa autorevole platea e in vista delle scelte che verranno intraprese sul corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), ribadire il ruolo strategico del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di Trieste e del suo porto, snodo cruciale per le connessioni con il Far East e l’Europa centrale e meridionale”. Lo ha detto ieri a Washington del Friuli Venezia Giulia, il governatore Massimiliano Fedriga nel corso dell’evento organizzato nella residenza dell’ambasciatore italiano, nell’ambito dell’iniziativa “Villa Firenze talk”, e dedicato ai temi dell’economia e dell’innovazione in relazione ai rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Presenti anche l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e il portavoce del governatore Edoardo Petiziol. Ringraziando l’ambasciatore Peronaci per l’invito e la realizzazione del forum, Fedriga – anche nella sua veste di presidente della Conferenza delle Regioni – ha ribadito che la missione negli Usa è essenziale per consolidare relazioni che superano la dimensione del business, investendo i rapporti tra i territori e le nostre economie, già rafforzati da un legame storico di amicizia e di alleanza. “Si tratta di rapporti – ha aggiunto il governatore – che non risentono delle oscillazioni dettate dall’alternarsi dei governi, ma che rappresentano una costante in grado di garantire una prospettiva di stabilità nel lungo periodo”.

– Foto Regione FVG –

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