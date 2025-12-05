LECCE (ITALPRESS) – E’ tornata a casa nella notte a Nardò, in provincia di Lecce, Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dal 24 novembre scorso e ritrovata viva dai carabinieri. La studentessa di Filosofia era in uno stanzino accanto a una mansarda sempre nella cittadina salentina, a pochi metri dalla sua abitazione. La giovane ha fatto rientro in famiglia dopo essere stata visitata dai medici all’ospedale di Lecce, dove era stata accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri. I militari, che indagavano da giorni con perquisizioni a tappeto, sono riusciti a rintracciarla dopo avere sottoposto a interrogatorio Dragos Ioan Gheormescu, il suo amico 30enne di origini rumene, e avere perquisito la mansarda dove l’uomo vive.

Sarebbe stata Tatiana ad organizzare tutto. Lo ha detto ai Carabinieri di Lecce il trentenne Gheormescu. La versione dell’uomo sarebbe stata confermata dalla studentessa.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).