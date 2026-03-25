Scossa di terremoto di magnitudo 4.0 in Lunigiana

ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale alle 8:13 di questa mattina, 3 km a nord-est di Fosdinovo in provincia di Massa Carrara e a circa 6 Km da Castelnuovo Magra in provincia di La Spezia. L’evento è stato localizzato a una profondità di circa 11 Km.

– foto screenshot INGV –

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