Tassazione e fiscalità, Scivoli “Quadro non positivo per le imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo voluto organizzare quest'incontro per fare il punto della situazione su argomenti che a noi stanno particolarmente a cuore come tassazione e fiscalità". Lo ha detto il presidente di Cna Sicilia, Filippo Scivoli a margine della presentazione del Rapporto "Comune che vai fisco che trovi", elaborato dall'Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese del Dipartimento politiche fiscali e societarie di Cna, e presentato stamani a Palermo da Cna Sicilia, presso la Sala Mattarella del Palazzo dei Normanni. "Il quadro della Sicilia non è assolutamente positivo: siamo partiti da uno studio che mette a fuoco come in tutte e nove le province dell'isola si registri una pressione fiscale superiore al 50% e che alcune siano vicine al 60%; se a questo ci uniamo i problemi atavici che vivono già le nostre imprese ci rendiamo conto che c'è poco da stare allegri". xd8/vbo/mca2