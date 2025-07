Targhe Tenco 2025, annunciati i vincitori: Lucio Corsi si aggiudica due premi

ROMA (ITALPRESS) – Sono state annunciate oggi le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2025. Per quanto riguarda il Migliore album in assoluto, è Volevo essere un duro di Lucio Corsi. Il premio al Migliore album in dialetto se lo aggiudica Furèsta de La Niña, mentre il Migliore album opera prima è Mi Piace di Anna Castiglia. E ancora: il riconoscimento per il Migliore album di interprete va a Kaleidoscope di Ginevra Di Marco, mentre la Migliore canzone singola è Volevo essere un duro di Lucio Corsi, che dunque si aggiudica due targhe. Il Migliore album a progetto, infine, è Pagani per Pagani prodotto da Caroline Pagani.

Risultato record nella fase del ballottaggio, con la partecipazione di 241 votanti. Il riconoscimento delle Targhe Tenco viene assegnato dal 1984 a “I migliori dischi dell’anno” di canzone d’autore pubblicati nel corso dell’anno (ovvero resi disponibili in qualunque modo al pubblico dal 1° giugno 2024 al 31 maggio 2025). Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria vasta e competente formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’Associazione. Il Direttivo del Club Tenco non fa parte di questa giuria. Le informazioni relative alle Targhe Tenco e il regolamento sono online sul sito del Club Tenco.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).