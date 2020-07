Tardino “Schengen ha mostrato dei limiti”

"L'Area Schengen è sicuramente importante, ma ha mostrato dei limiti soprattutto in questo periodo. L'Italia manda indietro i turisti quando e' invasa da immigrati, alcuni dei quali con i coronavirus". Lo ha detto l'eurodeputata della Lega Annalisa Tardino in merito allo stato di Schengen discusso in Commissione Libertà e Giustizia del Parlamento europeo. alp/mrv/red