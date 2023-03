ROMA (ITALPRESS) – Francesca Tarantello è stata prescelta come migliore paratriatleta europea. Il prestigioso riconoscimento le è stato assegnato da Europe Triathlon in virtù dei risultati ottenuti nel corso del 2022, che ha visto la giovane atleta azzurra conquistare la medaglia d’argento mondiale ad Abu Dhabi, la vittoria nella prova di World Cup ad Alanya, i secondi posti nelle prove di Montreal e Besancon e la vittoria nella Coppa Europa di Bari. “Siamo davvero fieri e felici – commenta il presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei – per Francesca e per tutto il paratriathlon italiano, che si è conquistato con una crescita costante un ruolo di eccellenza mondiale. Desidero ringraziare, oltre alle atlete che hanno svolto il ruolo di guida per Francesca nelle varie competizioni – Silvia Visaggi, Charlotte Bonin, Lilli Gelmini ed Elena Petrini – l’intera area tecnica federale, le società per il supporto e tutte le atlete e gli atleti che stanno condividendo questo percorso di crescita. Questo riconoscimento suscita grande emozione, perchè conquistato da una ragazza giovane che rappresenta un elemento di continuità tra le diverse generazioni di atleti che contribuiscono all’evoluzione positiva del paratriahlon e che rappresenta un punto di riferimento per chi si avvicina a questo magnifico sport”. La premiazione è avvenuta ieri sera, nel Gala conclusivo dell’Annual Presidents’ Conference di Samorin, in Slovacchia, nel corso del quale la Fitri è stata premiata come una delle migliori tre Federazioni tra le 46 di Europe Triathlon.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com