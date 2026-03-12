Tar del Lazio, definito il 96% dell’intero ammontare delle controversie

ROMA (ITALPRESS) – “La complessità strutturale, organizzativa e gestionale del Tar del Lazio rappresenta una assoluta peculiarità nel panorama della Giustizia amministrativa. Ne costituiscono testimonianza: l’elevato numero di unità di personale di magistratura ed amministrativo; il flusso in entrata dei ricorsi depositati nel corso del precedente anno che ha denotato un incremento del 12%; l’imponente caratterizzazione dimensionale che, anche per quest’anno, ha assunto il programma straordinario di riduzione dell’arretrato”. Lo ha detto nel corso dell‘inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, che si sta svolgendo nella sede di Roma del TAR Lazio il Presidente Roberto Politi.

“Il contenzioso del Tar del Lazio rappresenta il 24,35% di quello nazionale. Quanto al programma straordinario di smaltimento, è stato fino al 2025 qui definito il 96% dell’intero ammontare delle controversie comprese nel PNRR di questo Tribunale. In occasione della precedente Relazione, ho auspicato l’introduzione di interventi di carattere organizzativo che, riconosciuta la peculiarità di questo Tribunale rispetto agli altri Uffici giudiziari di primo grado, potessero consentire d’implementare l’adeguatezza qualitativa e temporale delle attività alle quali lo stesso è istituzionalmente preposto. Ho pertanto provveduto a rappresentare al Consiglio di Presidenza l’esigenza di avviare una riflessione volta alla individuazione di ipotizzabili linee di intervento, suscettibili di un adeguamento dell’assetto organizzativo del Tribunale per il migliore soddisfacimento di esigenze che l’attuale configurazione non consente di affrontare con la necessaria efficacia e tempestività”.

-Foto xl5/Italpress-

(ITALPRESS).