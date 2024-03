ROMA (ITALPRESS) – “Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così stratega: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento”. Lo dichiara Chiara Ferragni all’inviato di “Striscia la Notizia”, Valerio Staffelli, che le ha consegnato il Tapiro d’oro.

Staffelli le ha chiesto sviluppi sul Pandoro Gate e sulle altrettanto discusse campagne di beneficenza legate alle uova di Pasqua e alle bambole: «Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema», dice l’influencer. Per Chiara Ferragni si tratta del quarto Tapiro d’oro ricevuto in carriera. Il servizio completo andrà in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

