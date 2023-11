Taormina Food Experience, Rotini “Obiettivo creare nuove imprese”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il convegno di oggi realizza il sogno che avevamo di sviluppare il settore agroalimentare siciliano che ha tutti i numeri per competere su scala nazionale. Qui c'era tutta la Sicilia e questa manifestazione è stata preceduta da altrettante manifestazioni in tutte le province regionali. Per cui dobbiamo continuare su questa strada perché significa portare ricchezza, turismo. occupazione e soprattutto sviluppo creando nuove imprese, soprattutto da parte di giovani, che possano trovare uno sbocco in quest'area che è altamente qualificata". Lo ha detto Gabriele Rotini, dirigente di Cna Agroalimentare, a margine di Taormina Food Experience. (ITALPRESS) trl/mrv