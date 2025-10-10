Tante novità per il futuro da Suzuki al Japan Mobility Show

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Suzuki è presente al Japan Mobility Show 2025, lo show sulla mobilità del futuro organizzato da da JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association) al polo fieristico Tokyo Big Sight dal 30 ottobre al 9 novembre 2025.

Il progetto di comunicazione Suzuki si sviluppa attorno al nuovo claim “By your side” (Al tuo fianco), annunciato lo scorso febbraio nel nuovo Mid-Term Management Plan. Ogni dettaglio dello stand e dell’allestimento sarà predisposto in modo che i visitatori possano sentirsi al fianco di Suzuki, per creare nuove soluzioni alle sfide del futuro. Continuando nella strategia di progettazione tecnologica basata su un percorso diversificato, Suzuki presenta in questa edizione del Japan Mobility Show diverse idee di mobilità alternativa in grado di rispondere alle esigenze dei Clienti e dei mercati di tutto il mondo.

Suzuki, al salone di Tokyo, presenta il concept di minicar e,ettrica “Vision e-Sky”, il concept della moto elettrica “e-VanVan”, la seconda generazione del prototipo di veicolo a “quattro zampe” “Moqba 2” e una selezione di motori fuoribordo. il concept Vision e-Sky è una minicar elettrica progettata per soddisfare le esigenze di clienti che utilizzano regolarmente vetture di piccole dimensioni come mezzo di trasporto quotidiano per commuting, shopping e brevi viaggi. Basato sui concetti di “unico, smart, positivo”, esprime con le sue forme un design tipicamente suzuki che trasmette positività e allegria.

Il concept e Every, invece, è un mini-furgone commerciale elettrico compatto, dotato di un sistema elettrico sviluppato congiuntamente da Suzuki, Daihatsu e Toyota.

e EVERY contribuisce al tessuto locale, in primo luogo grazie alla flessibilità e alla silenziosità della sua guida elettrica, ma anche perchè è in grado di ridistribuire energia in caso di emergenza, il tutto senza compromettere gli aspetti pratici dei minivan. l’e-Vanvan è un concept sviluppato per uno stile di guida sostenibile per la mobilità urbana.

Basato sul popolare Suzuki “VanVan”, questo concept dal design innovativo presenta colori e grafiche futuristiche. Il Moqba 2 è l’aggiornamento tecnologico del Moqba presentato al Japan Mobility Show 2023. Suzuki ha sviluppato diverse varianti di questa piattaforma “a quattro zampe”, tra cui una dedicata alla consegna di pacchi e un’altra simile a una moto.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).