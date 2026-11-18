Focus ESG – Episodio 86

MILANO (ITALPRESS) - Grandine, alluvioni e temperature più alte: come affrontano i rischi fisici del cambiamento climatico le imprese del turismo? A partire dalle indagini GRINS, Focus ESG approfondisce la protezione delle PMI, con particolare attenzione al turismo alpino: assicurazione, prevenzione, diversificazione dell’offerta e strumenti di finanza sostenibile. Dall’assicurazione alla prevenzione, dalla diversificazione dell’offerta alla tutela delle destinazioni, la puntata mette a fuoco le azioni e i sostegni necessari per adattarsi. Con il giornalista economico Marco Marelli intervengono Erika Guerri, capo di gabinetto del Ministro del Turismo, Giuseppe Danese, ricercatore dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e Monica Billio, professoressa di Econometria Università Ca’ Foscari Venezia e coordinatrice del Centro di competenza TranspArEEnS. sat/gsl