CHORZOW (POLONIA) (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi Europei di Cracovia. A quasi dieci mesi dall’ultima apparizione ufficiale, il campione olimpico ha centrato la misura di 2.29, sufficiente per vincere la gara del Silesian Stadium di Chorzow davanti al belga Thomas Carmoy e al polacco Norbert Kobielski (2.26).

“Mi sarebbe piaciuto moltissimo partecipare al Golden Gala, non stiamo a disquisire su come siano andate le cose ma alla fine non sono stato nemmeno invitato – ha poi rivelato il campione olimpico di Tokyo – Forse la mia presenza al Golden Gala non era gradita, non mi sono sentito di andare. Guardo oltre, non potevo esimermi dall’essere qui in Polonia, per i ragazzi e per l’Italia. Sono contento e orgoglioso di far parte di una squadra così forte”.

Le parole di Tamberi non sono però piaciute al presidente della Fidal, Stefano Mei: “Gimbo dimostra in gara di essere mostruoso, ma poi fa una polemica fuori luogo in un momento del genere. Se un campione olimpico ha una caduta di stile bisogna dirlo, anche se è un campione olimpico. Ha fatto una trattativa con l’organizzazione che non è andata a buon fine e non è venuto a gareggiare – ha proseguito dalla tribuna stampa del Silesian Stadium di Chorzow – Dopo un successo straordinario, l’ultima cosa che dovrebbe fare Tamberi è tornare a parlare di un simile argomento. Ha sporcato una vittoria meravigliosa con una polemica fuori luogo. Se ha chiesto troppo? Prosaico parlare di soldi”, ha concluso Mei.

