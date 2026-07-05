BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Isaac Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026, la Tarragona-Barcellona di 178 chilometri. Il messicano della UAE Emirates, agevolato dal suo capitano Tadej Pogacar, riesce ad avere la meglio nella volata finale aggiudicandosi il successo di tappa davanti allo sloveno e al belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe).

Per Del Toro si tratta della prima affermazione nella Grande Boucle, che si aggiunge a quella ottenuta lo scorso anno al Giro d’Italia. Quarto posto per il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che conserva così la maglia gialla conquistata ieri nella cronosquadre.

Domani andrà in scena la terza frazione, l’ultima con partenza dalla Spagna, la Granollers-Les Angles di 196 chilometri.

LE DICHIARAZIONI

Isaac Del Toro: “Questa vittoria significa tutto. Sono veramente privilegiato, corro nella squadra più forte del mondo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a realizzare i miei sogni. Non posso non ringraziare Tadej, è incredibile essere in squadra con lui. Stavamo andando molto forte, non ho scollinato nelle prime posizioni, ma ho cercato di recuperare. È un grande risultato”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Emirates) in 3h40’01”

2. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates) s.t.

3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull) s.t.

4. Jonas Vingegaard DEN s.t.

5. Mattias Skjelmose DEN s.t.

6. Tobias Johannessen NOR s.t.

7. Romain Gregoire FRA s.t.

8. Lenny Martinez FRA s.t.

9. Paul Seixas FRA s.t.

10. Tom Pidcock GBR s.t.

LE CLASSIFICHE GENERALI

CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)

1. Jonas Vingegaard DEN (Visma Lease a Bike) in 4h01’48”

2. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) a 0’06”

3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull) a 0’15”

4. Isaac Del Toro MEX a 0’16”

5. Juan Ayuso ESP a 0’19”

6. Paul Seixas FRA a 0’42”

7. Romain Gregoire FRA a 0’44”

8. Florian Lipowitz GER a 0’45”

9. Lenny Martinez FRA a 0’53”

10. Tom Pidcock GBR a 1’00”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Emirates XRG) 30 punti

2. Alex Molenaar NED (Caja Rural-Seguros RGA) 25

3. Tadej Pogacar SLO (UAE Emirates XRG) 25

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1. Alex Molenaar NED (Caja Rural-Seguros RGA) 5 punti

2. Brandon McNulty USA (UAE Emirates XRG) 4

3. Felix Engelhardt GER (Team Jayco AlUla) 3

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Emirates XRG) in 4h02’04”

2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) a 0’03”

3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM) a 0’26”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).