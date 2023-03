ROMA (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi ha deciso di affidarsi a Giulio Ciotti, attuale allenatore della nazionale per il settore salto in alto. Ex atleta di salto in alto, Ciotti vanta un personale di 2,31 mt e in carriera ha collezionato 6 titoli di campione italiano assoluto. Come allenatore è riuscito a portare per la prima volta un atleta sammarinese alle Olimpiadi (Rio 2016). “La mia scelta per la guida tecnica è ricaduta su di lui per le tantissime affinità tecniche che ci uniscono – ha dichiarato Tamberi, olimpionico a Tokyo e guidato per anni dal padre Marco – Giulio ha sempre cercato di sperimentare e approfondire con i suoi atleti un salto che è molto simile al mio, ovvero improntato nella velocità e nel rimbalzo allo stacco. Ho fatto mesi di prove prima di prendere una decisione finale, volevo essere sicuro della scelta. Ormai è da ottobre che mi sto allenando con continuità e grande intensità nella parte fisica con il mio nuovo preparatore Michele Palloni con il quale mi sto trovando benissimo, avere adesso confermato anche la figura del tecnico mi da un gran carica e voglia di fare. Sono quei cambiamenti che ti fanno tornare ragazzino dal punto di vista delle motivazioni. Sento dentro un’enorme voglia di mettermi alla prova – ha concluso – e di dimostrare quanto valgo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

