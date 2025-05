PALERMO (ITALPRESS) – “Nei nostri piani c’è la realizzazione di un programma di accelerazione per promuovere e sostenere nuove imprese innovative, con attenzione particolare a quelle giovanili o femminili; successivamente adotteremo una misura agevolativa per sostenere progetti di formazione e riqualificazione, su cui abbiamo già messo 24 milioni di euro”. Lo sottolinea l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo nel corso di un’audizione presso la commissione parlamentare per il Contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, tenutasi a Palazzo San Macuto a Roma. “Faremo anche azioni di internazionalizzazione delle imprese, mettendo circa 8 milioni di euro – aggiunge Tamajo, – In questo senso faremo fiere internazionali e missioni commerciali. Per quanto riguarda i dazi doganali stiamo cercando di capire quali mercati aggredire, in particolare in Oriente: faremo missioni commerciali a Shanghai e Pechino e stiamo attuando una serie di interventi per valorizzare al meglio Osaka 2025; in più prepareremo una misura per favorire la transizione energetica green in favore delle imprese, con una dotazione di 73 milioni di euro”.

“La Sicilia oggi è diventata attrattiva dal punto di vista commerciale e in accordo con il governo nazionale stiamo cercando di utilizzare tutte le risorse e le opportunità che abbiamo: i fondi Fesr sono una grande opportunità, così come la Zes unica che garantirà procedure autorizzative più veloci e credito d’imposta. Stiamo utilizzando i fondi Fsc per realizzare nuove aree industriali e riqualificare quelle vecchie: stiamo creando aree apposite per dare spazi a chi vuole fare impresa in Sicilia, cercando di andare alla stessa velocità che ci impone il mondo produttivo. I dati che ci arrivano sono confortanti, perché si parla di una crescita della Sicilia superiore rispetto alle regioni del nord: tale crescita va però accompagnata dall’erogazione di risorse e di opportunità” conclude Tamajo.

