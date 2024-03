Tamajo “Promuovere le imprese siciliane sui mercati internazionali”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il nostro obiettivo è promuovere e facilitare l'accesso delle imprese siciliane ai mercati internazionali, consentendo loro di competere in modo più efficace, e di valorizzare il made in Sicily a livello globale". Così l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, in merito al protocollo d'intesa siglato tra Regione e Simest a Palazzo dei Normanni, a Palermo. xd8/vbo/gtr