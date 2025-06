Tamajo incontra l’ambasciatore della Slovenia “Creiamo legami solidi capaci di generare sviluppo e occupazione”

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto, presso la sede di Confcommercio Palermo, un incontro istituzionale tra l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, e l’ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Matjaž Longar. Alla riunione ha preso parte anche la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio.

Durante il confronto si è discusso di come rafforzare il dialogo tra la Sicilia e la Slovenia attraverso azioni concrete, scambi istituzionali e missioni mirate, in grado di generare reali occasioni di crescita per le imprese siciliane.

“La Slovenia è un Paese altamente sviluppato in settori strategici come la logistica, la tecnologia, l’industria manifatturiera e l’innovazione – ha dichiarato l’Assessore Tamajo -. Ma è anche un mercato interessato all’agroalimentare di qualità, al turismo esperienziale e alla cultura mediterranea: qui la Sicilia può offrire valore aggiunto, autenticità e competenze consolidate”.

Il dialogo ha messo in evidenza la possibilità di costruire partenariati intelligenti tra le imprese dei due territori, puntando su percorsi condivisi nel campo dell’export, della formazione, dell’energia sostenibile e delle filiere produttive ad alto contenuto identitario. “Crediamo nelle relazioni dirette e nella costruzione di percorsi operativi – ha aggiunto Tamajo -. Missioni mirate e ben strutturate sono lo strumento più efficace per creare legami solidi tra territori e tessuti produttivi diversi, capaci di generare sviluppo e occupazione.”

L’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dall’assessorato regionale per aprire nuove strade di collaborazione con i Paesi europei, valorizzando le specificità siciliane e costruendo ponti tra imprese, istituzioni e culture.

L’obiettivo di questo incontro in Sicilia è quello di “intensificare le relazioni anche nel settore dell’economia. Dobbiamo individuare settori dove si può sviluppare un po’ più di collaborazione tra le imprese slovene, tra l’economia slovena e le imprese siciliane”. Lo ha sottolineato all’Italpress l’ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia, Matjaz Longar, al termine di un incontro con l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, presso la sede di Confcommercio, a Palermo, alla presenza di imprenditori e presidenti di categorie produttive. A fare gli onori di casa la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, console onorario della Slovenia. “Abbiamo visto – ha sottolineato l’ambasciatore sloveno – che c’è tanta volontà, ci sono molte idee che possiamo sviluppare e naturalmente lavoreremo anche con le Camere di Commercio in Slovenia con altre istituzioni per vedere dove si possa sviluppare questa collaborazione. Sono molto soddisfatto per quest’incontro”.

Tre giorni in visita ufficiale a Palermo per consolidare i buoni rapporti tra la Slovenia e la Sicilia e ipotizzare nuove sinergie nei settori turistico, culturale ed economico. Una visita, quella dell’Ambasciatore sloveno in Italia Matjaž Longar, che si inserisce nel solco dei valori di dialogo e cooperazione promossi simbolicamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in più occasioni ha sottolineato il ruolo strategico dei rapporti con la Slovenia nel contesto europeo e l’importanza della promozione del dialogo tra i popoli. Sicilia e Slovenia, oltretutto, condividono una forte vocazione alla valorizzazione turistica del territorio e alla promozione del patrimonio culturale, oltre a scambi di conoscenza nei settori dell’innovazione tecnologica, dell’energia, dell’agroalimentare e della sostenibilità ambientale.

La Slovenia, molto apprezzata per l’offerta turistica green e per l’efficienza dei servizi, guarda con interesse al fascino mediterraneo della Sicilia. “Una visita importante – dice l’Ambasciatore Longar – inserita nel più generale percorso di collaborazione tra la Slovenia e l’Italia del sud. Puntiamo anche a sviluppare i contatti con il mondo dell’Università, della ricerca scientifica e dei giovani. Slovenia e Sicilia possono sfruttare le loro posizioni strategiche, il ricco patrimonio culturale e le economie diversificate per stabilire sinergie solide”. L’Ambasciatore Matjaž Longar, accompagnato dal console onorario della Slovenia in Sicilia Patrizia Di Dio, è sbarcato in Sicilia ieri, 3 giugno, con un fitto calendario di incontri con i vertici delle istituzioni e delle categorie produttive con l’obiettivo di stimolare investimenti bilaterali e favorire scambi economici.

Dopo la visita al Commissario dello Stato per la Sicilia, prefetto Ignazio Portelli, Longar ha incontrato gli assessori regionali all’Energia e Ambiente Francesco Colianni, all’Economia Alessandro Dagnino e alle Attività Produttive Edy Tamajo alla presenza di imprenditori e presidenti di categorie produttive che lo hanno accolto nella sede di Confcommercio Palermo. E’ stata anche ipotizzata l’istituzione di una missione commerciale in Slovenia. Nell’agenda di Longar anche l’incontro con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a Villa Niscemi e con il presidente di Unioncamere Giuseppe Pace, in rappresentanza delle Camere di Commercio dell’isola. La visita dell’Ambasciatore Longar si concluderà domani 5 giugno con una visita a Palazzo Reale, dove sarà ricevuto dal vicepresidente vicario dell’Ars Nuccio Di Paola, e al “Museo del Presente” dedicato ai giudici Falcone e Borsellino.

