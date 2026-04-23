Tamajo “Al fianco degli imprenditori, confronto importante”

PALERMO (ITALPRESS) - "Oggi incontriamo non solo gli imprenditori, ma anche le associazioni di categoria: è nostra consuetudine, prima di formalizzare i bandi, di presentare una bozza, discuterne insieme e verificare se ci sono storture o consigli da parte di chi vive il territorio o fa impresa". Lo sottolinea l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, a margine di un incontro con i rappresentanti del mondo produttivo siciliano nella sede dell'assessorato, in via degli Emiri, a Palermo. "La pubblicazione avviene dopo sette giorni, per dare la possibilità a tutte le imprese siciliane di partecipare soprattutto per rendere i bandi appetibili per il territorio e in grado di sviluppare tematiche legate alla competitività. Quella di oggi è un'occasione importante per aprire un confronto importante con chi fa impresa, genera Pil, genera ricchezza, favorisce l'aumento dell'occupazione nella nostra meravigliosa Sicilia". xd8/vbo/mca3