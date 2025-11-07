Talento e competenze non hanno genere, a Roma evento del Parlamento europeo

(ITALPRESS) - Si è tenuto a Roma l’evento “La scintilla del talento e le opportunità delle donne nel mondo del lavoro - diritti e visioni future”, organizzato dal Parlamento europeo in Italia e dalla vice-presidente dell’Eurocamera Antonella Sberna. Un'occasione per parlare del gender gap nel mondo del lavoro e nelle istituzioni, del delicato tema della violenza di genere, dei femminicidi e di tutte quelle pratiche (a livello normativo e di giustizia) da attuare per arrivare alla piena uguaglianza tra uomini e donne. xf4/fsc/gtr