ROMA (ITALPRESS) – Takeda Italia annuncia la nomina di Chiara Giorgi nel ruolo di GI (Gastroenterology) Business Unit Head e Davide Borrelli, nominato Head of Strategy & Innovation/ NS & Vaccines ed entrato così a far parte del Leadership Team di Takeda Italia. “Per entrambi – si legge in una nota dell’azienda – una conferma della professionalità e del valore dimostrato in questi anni di lavoro nel settore farmaceutico e del percorso intrapreso in Takeda Italia”.

Con queste due nomine Takeda Italia “si prepara ad affrontare le importanti sfide dei prossimi mesi. Chiara Giorgi assicurerà una chiara direzione strategica per il team della Gastroenterologia, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali e mantenendo sempre al centro le esigenze dei pazienti”.

“Questa nuova sfida – dice – in una delle aree terapeutiche di eccellenza per l’azienda, mi vedrà impegnata nel promuovere la ricerca di soluzioni innovative per le malattie gastrointestinali, partendo dall’ascolto dei reali bisogni di cura, rafforzando nel contempo la leadership di Takeda nell’area GI”.

In parallelo la nomina di Davide Borrelli “garantisce il focus necessario per la gestione di due aree innovative per Takeda, quella dei vaccini e quella delle neuroscienze”, si legge ancora.

“I vaccini rappresentano una dimensione di impatto globale per Takeda, così come la ricerca e sviluppo nelle neuroscienze è centrale per migliorare il percorso di cura e gli unmet needs dei pazienti – sottolinea Davide Borrelli a commento del suo nuovo ruolo – guidare questa Business Unit è per me un privilegio e una grande responsabilità. Mi impegno a condurre questo team straordinario verso traguardi sempre più ambiziosi, attraverso passione, determinazione e il supporto di tecnologie sempre più all’avanguardia. Un percorso di crescita che sono orgoglioso di intraprendere insieme ai miei colleghi del Leadership Team di Takeda Italia”.

“In Takeda stiamo sviluppando una pipeline solida per il futuro e queste due nomine sono un chiaro segnale del nostro impegno per rafforzare e rendere più strategici due settori chiave per l’azienda. Sono convinta che la leadership di Chiara Giorgi e di Davide Borrelli contribuirà significativamente al nostro obiettivo di generare valore per i pazienti e di mantenere Takeda come punto di riferimento nel settore farmaceutico”, ha commentato Anna Maria Bencini, General Manager di Takeda Italia.

– foto ufficio stampa Takeda Italia –

(ITALPRESS).