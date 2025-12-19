Tajani “Sull’Ucraina fatta scelta europeista di buon senso”

ROMA (ITALPRESS) – “Dal Consiglio europeo è arrivata una scelta che soddisfa l’Europa, grazie anche al lavoro dell’Italia si è fatta una scelta europeista, nè una scelta sovranista nè estremista, ha prevalso il buon senso, si è realizzata una scelta che aiuta l’Ucraina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della presentazione del libro di Bruno Vespa, “Finimondo”. “Bene ha fatto il presidente del Consiglio a convincere gli altri affinché gli aiuti all’Ucraina venissero da un’altra parte”.

“Sono un europeista convinto, non si può regalare ai populisti l’Europa, l’Europa deve cambiare ed è compito dei Popolari Europei dare una scossa. Noi dobbiamo avere il coraggio di essere parte di una grande riforma dell’Europa, un’Europa che possa contare politicamente di più”, ha aggiunto Tajani.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).