Tajani “Su emissioni CO2 apertura della Commissione Ue dopo intesa con la Polonia”

NAPOLI (ITALPRESS) – “L’italia ha detto che la situazione internazionale, la necessità di competere a livello globale, in contemporanea alla lotta al cambiamento climatico, deve imporre una riflessione sulle scelte dell’UE, in particolare sulle regole che riguardano il mercato delle emissioni di Co2”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, intervenendo a Napoli al Festival Euromediterraneo dell’economia (Feuromed), riferendosi al Consiglio Europeo di ieri. “Questo – ha aggiunto – sta già mettendo in difficoltà il nostro sistema produttivo, sia industriale che agricolo. Quindi il presidente del Consiglio ha già posto il problema che avevamo posto nel decreto bollette di un intervento da parte dell’UE. Ci siamo trovati un alleato molto importante e forte che è la Polonia e siamo riusciti comunque a far sì che la Commissione Europea facesse delle proposte che la Commissione Europea facesse delle proposte che andassero nella nostra direzione. Quindi direi un risultato positivo perché ci saranno anche investimenti consistenti che vanno nella direzione di proteggere il nostro sistema imprenditoriale impegnato nella lotta al cambiamento climatico, ma impegnato anche in un’azione forte per essere sempre più competitivo”.

– foto IPA Agency –

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