Tajani “Sostegno dell’Italia agli sforzi dell’Egitto per una mediazione tra Israele e Hamas”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – “Ho ribadito al presidente Al Sisi il sostegno totale dell’Italia agli sforzi dell’Egitto per una mediazione tra Israele e Hamas al fine di arrivare ad un cessate il fuoco”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell’incontro con il presidente egiziano al Cairo. Il cessate il fuoco, ha proseguito Tajani, “per noi rappresenta una priorità e una tappa fondamentale per arrivare a una situazione di maggior stabilità nell’intero Medio Oriente”.

“C’è una comunità di intenti (tra Italia ed Egitto) per cercare di garantire la libertà di navigazione attraverso Suez e attraverso il Mar Rosso. Un problema è quello degli attacchi degli Houthi, gravi per l’Egitto che ha avuto danni enormi, per circa 7 miliardi di dollari”, ha aggiunto Tajani.

Fitto programma di incontri in Egitto per Tajani

Il ministro è oggi in Egitto per incontri con il presidente della Repubblica, Abdel Fattah al-Sisi, ed il ministro degli Esteri, Badr Abdelatty. Secondo quanto precisato in una nota della Farnesina, il primo obiettivo della visita è siglare alcune intese, tra cui innanzitutto un memorandum per la creazione di un Centro italo-egiziano per l’impiego, volto a facilitare l’integrazione dei giovani, formati nelle scuole tecnico-professionali italiane in Egitto, sia nel mercato del lavoro locale che in quello italiano. Il Centro per l’impiego è un’iniziativa strumentale per rispondere alle pressanti richieste di manodopera qualificata delle imprese italiane, nonché per favorire flussi migratori regolari e ordinati verso l’Italia. Il Centro sarà finanziato dal nuovo programma dell’Ue “Partenariato dei talenti” e si inserisce nell’ambito delle iniziative del Piano Mattei.

L’Egitto è un Paese prioritario nell’ambito del Piano Mattei, oltre ad essere un partner essenziale con cui lavorare a livello regionale per affrontare le principali crisi in corso e favorire la stabilità nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Tra i temi discussi, il rafforzamento della collaborazione nella gestione migratoria e nel campo culturale, le principali questioni politiche regionali con il sostegno italiano al ruolo di mediazione tra Israele e Hamas svolto dall’Egitto e al Piano Arabo per la ricostruzione di Gaza. Il ministro Tajani conferma anche l’impegno italiano a favore delle nuove autorità libanesi ed il sostegno alla missione Unifil, esprimendo quindi soddisfazione per l’avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. La missione permette infine di approfondire ulteriormente le intense relazioni bilaterali, a partire dal rafforzamento della cooperazione economica, con particolare attenzione all’individuazione di nuove opportunità di collaborazione nei settori dell’energia, delle infrastrutture, dell’agroalimentare e della chimica nel quadro del Piano d’azione per l’export italiano nei mercati extra-Ue voluto dal ministro Tajani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).