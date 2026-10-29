Tajani “Sono due le italiane ancora disperse in tragedia ferroviaria in Spagna”

ROMA (ITALPRESS) - "Adesso abbiamo notizie di due donne italiane che sono disperse, il nostro console è sul posto per assistere le famiglie. Purtroppo è una immane tragedia, le nostre ambasciate e consolati sono al lavoro per assistere le famiglie". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a margine della seconda conferenza nazionale su "Artico e Antartide - Il Sistema Paese nello scenario internazionale e le nuove sfide della competizione globale". "Siamo vicini al governo spagnolo" ha aggiunto Tajani "gli spagnoli stanno vivendo un momento tragico, siamo molto vicino agli spagnoli in questo momento di dolore profondo". (ITALPRESS). xc3/trl/gtr