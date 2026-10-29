Bce, Lagarde “Lascio istituzione solida e pronta per il futuro”

FRANCOFORTE (ITALPRESS) - "Ho appena informato i miei colleghi governatori e lo staff della Banca centrale europea che rassegnerò le mie dimissioni con effetto dal 7 febbraio, al termine della riunione del Consiglio direttivo". È quanto afferma dalla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in un video sui social in cui è apparsa con due cerotti sul viso, "È stato un grande orgoglio e un grande privilegio - prosegue - guidare questa istituzione e voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, supportato e portato avanti la missione che abbiamo in Europa: essere forti, solidi e assicurare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. Penso di lasciare un'istituzione con l'idea del buon lavoro fatto e di una banca centrale europea adatta al futuro". mgg/gtr (Fonte video: profilo Facebook di Christine Lagarde)