Tajani “Serve un altro Recovery Plan”

"Con il Pnrr si farà molto per il Sud, ma noi abbiamo chiesto che ci sia un altro Recovery per intervenire dopo la crisi provocata dalla guerra in Ucraina". Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a Napoli a margine della conferenza stampa di presentazione della convention “L’Italia del Futuro”. xc9/sat/red