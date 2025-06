Tajani “Seguiamo minuto per minuto la situazione degli attivisti italiani bloccati al Cairo”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è un funzionario e un team del consolato per assistere tutti gli italiani che sono là e per interloquire con le autorità locali”, ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. “Stiamo seguendo minuto per minuto con la nostra ambasciata e il nostro consolato la situazione”, ha aggiunto rispondendo, a margine di un evento di Forza Italia, sulla situazione degli attivisti italiani della Global march to Gaza bloccati al Cairo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).