Tajani “Per salvare l’Ue dal tramonto serve un elettroshock”

ROMA (ITALPRESS) – Serve un “elettroshock indispensabile per salvare l’Europa dal tramonto, dal ridursi a gigante economico e nano politico, entità residuale nel nuovo scenario mondiale”. Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo cui oggi sono necessari “gesti di coraggio, o adesso o mai più”. E dunque non “meno Europa, ma un’Europa che si rinnova e diventa protagonista e anche autonoma”.

“L’Europa così come è strutturata non può reggere al confronto con altre potenze. E non è questione di replicare a questa o quella dichiarazione – afferma – l’America resta necessariamente il nostro principale alleato o di pensare di essere in guerra con la Russia. Serve pensare a come noi possiamo risollevarci, non ridurci ad azioni di piccolo cabotaggio”.

