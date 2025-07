ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, d’intesa con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha nominato il Direttore Generale per gli Italiani nel mondo, Luigi Vignali, Inviato Speciale della Farnesina per i detenuti italiani in Venezuela.

“Ci sono una quindicina di italiani detenuti nelle carceri venezuelane. L’inviato speciale dovrà lavorare per ottenere la liberazione di prigionieri politici che non hanno commesso a nostro giudizio dei reati. Stiamo lavorando per farli tornare a casa”, così il vicepremier a RaiNews24.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).