ROMA (ITALPRESS) – “La situazione è ancora preoccupante, tanto che abbiamo deciso di ridurre il personale della nostra ambasciate a Baghdad e a Beirut”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. “Rimarrà solo il personale indispensabile per l’attività diplomatica”, ha aggiunto.

“Non abbiamo conferme dell’attacco emiratino all’Iran”, ha aggiunto in merito alle indiscrezioni riguardanti un attacco da parte degli Emirati Arabi Uniti ad un impianto di desalinizzazione iraniano.

“La situazione è molto complicata in Libano”. “Il personale civile che lavorava con l’Unifil è stato già ridotto”, ha ricordato Tajani, sottolineando che “continuiamo a lavorare per preparare il dialogo, abbiamo sostenuto le iniziative dell’Egitto, che è molto attivo in questa fase, ma non sono molto ottimista su una rapida conclusione del conflitto”. “Dobbiamo assicurarci che ci sia una de-escalation, che gli obiettivi siano ridotti, che la popolazione civile sia risparmiata il più possibile, che non ci siano attacchi indiscriminati”, ha aggiunto.

“A oggi sono rientrati circa 25 mila italiani. Tra ieri sera e oggi altri 5.000 sono rientrati o sono in volo per rientrare da diverse parti non soltanto Emirati, non soltanto Arabia Saudita, non soltanto Oman ma anche Israele, Maldive, Thailandia, Cambogia, Sri Lanka”, ha aggiunto. “C’è un miglioramento importante rispetto a ieri e a l’altro ieri per quanto riguarda i nostri concittadini” ha aggiunto Tajani, sottolineando che “alle Maldive c’è ancora un numero consistente, ma devo dire che il lavoro del nostro consolato e della nostra ambasciata a Colombo è molto efficiente. Stanno aumentando i voli e stiamo facendo tutto il possibile per riportarli a casa”.

“Ho parlato con il ministro degli Esteri egiziani, ho ribadito il sostegno italiano per tutte le iniziative diplomatiche che possano portare ad un allentamento della tensione, ad una de-escalation e ad un’accelerazione dei tempi per una conclusione della guerra”, ha spiegato il ministro. “Speriamo si possa concludere il prima possibile anche se non mi pare che da parte di nessuno dei Paesi coinvolti ci sia l’intenzione di concludere in tempi rapidissimi”, ha aggiunto. “Dobbiamo continuare a lavorare e come europei è importante questa unità, questa scelta dell’Italia di lavorare insieme agli europei fin dal primo giorno con il documento di domenica scorsa dei 27, con i costanti colloqui che abbiamo e con la riunione che il presidente del Consiglio Meloni ha voluto con Macron, Merz e Starmer per ribadire che l’Europa deve agire insieme per proteggere dai rischi i confini dell’Ue e l’isola di Cipro da eventuali ulteriori attacchi, tant’è che è stato deciso di mandare la fregata Martinengo verso Cipro così come hanno fatto altri Paesi dell’Ue”, ha sottolineato.

“Ho parlato a lungo stamane anche con Rafael Grossi che mi ha confermato che l’Iran continuava a lavorare per la realizzazione dell’arma atomica. Tutto l’uranio arricchito che c’era prima dell’attacco di qualche mese fa è ancora lì presente. Non ci sono sensori dell’agenzia delle Nazioni Unite però la situazione anche per lui rimane molto preoccupante”, ha concluso.

