ROMA (ITALPRESS) – “L’Ucraina e il suo popolo potranno sempre contare sul sostegno dell’Italia. Non ci siamo mai risparmiati dall’inizio del conflitto. Supporto militare, invio di materiale di prima necessità a cominciare da farmaci, forniture mediche, mezzi e materiali logistici per assistere la popolazione come tende, letti e kit igienici. Per affrontare il duro inverno abbiamo inviato generatori e impianti elettrici. Una grande macchina organizzativa che ha visto protagonista la nostra Protezione civile”. Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in merito alla sua partecipazione alla conferenza per l’Ucraina a Parigi.

“Il governo italiano continua a lavorare per fermare l’aggressione, solo con una pace giusta riusciremo a salvare l’indipendenza dell’Ucraina – ha aggiunto -. L’Italia garantirà assistenza economica e operativa per la ricostruzione dell’Ucraina, a cominciare da ospedali ed infrastrutture strategiche. In questo processo coinvolgeremo anche le imprese italiane che hanno già dimostrato grande solidarietà e continueranno a dare il loro contributo”.

