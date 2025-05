ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che presto arriverà in Italia un nuovo gruppo di 52 cittadini palestinesi della Striscia di Gaza, ribadendo che la guerra deve terminare. “Il Governo italiano continua a seguire i civili colpiti dalla guerra. Un nuovo gruppo di 52 cittadini palestinesi di Gaza è stato trasferito in Giordania. Sono parenti dei palestinesi già arrivati in Italia con le precedenti evacuazioni sanitarie dalla Striscia. Arriveranno presto in Italia con voli di linea”, ha scritto Tajani su X.

Il ministro ha aggiunto: “Ho chiesto nuovamente a Israele di fermare le operazioni militari che coinvolgono i civili e di aprire subito tutti i valichi per fare entrare aiuti umanitari. Vogliamo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi: la guerra a Gaza deve terminare”.

