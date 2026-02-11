ROMA (ITALPRESS) – “Inizia una stagione nuova: l’Italia ne è protagonista, vuole essere una delle locomotive della Ue. Il rapporto con la Germania ci fa tornare ad essere quello che eravamo all’inizio della nascita dell’Unione, con Adenauer e De Gasperi”. Lo dice, in un’intervista a Il Messaggero, il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il fatto che Italia e Germania, i due paesi più industrializzati e con governi più stabili, si impegnino per la crescita economica dell’Europea con un documento congiunto sul tema della competitività, segna una svolta dopo anni di stalli legati al green deal che ha prodotto danni. Credo che si possano fare delle riforme anche senza passare per la modifica dei Trattati, pur essendo personalmente favorevole. Bisogna agire facendo quel che si può fare oggi. Serve cambiare il metodo e prendere decisioni a livello politico. Trump ha dato la sveglia all’Ue, ma ricordiamoci sempre che lui è il presidente degli Stati Uniti. Dipende da noi europei avere il coraggio di far diventare il più grande mercato economico anche un protagonista politico. Quanto al fardello burocratico, qualcosa si sta muovendo. La mia proposta è che per ogni nuova norma se ne cancellino due. Servono meno regole e più libertà” aggiunge.

A proposito invece dell’Eurobond proposto dal presidente Macron, Tajani ha detto: “Io credo che al centro ora vada messa la competitività. Bisogna partire dagli elementi comuni che si possono trovare. Non dobbiamo fare il libro dei sogni: mettiamo le basi e lavoriamo affinché il Consiglio possa prendere delle decisioni in materia di competitività”. Infine, a proposito della posizione dei vannacciani sull’Ucraina, Tajani ha concluso: “Sono tre persone, la nostra è una scelta di coerenza. Gli aiuti li abbiamo sempre mandati e continueremo a farlo. Si tratta di sostegni di ogni tipo, in primo luogo umanitari”.

