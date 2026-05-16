Il Papa in Francia dal 25 al 28 settembre, visiterà anche l’Unesco

ROMA (ITALPRESS) – Accogliendo l’invito del capo di Stato e delle autorità ecclesiastiche del Paese e quello del direttore generale dell’Unesco, il Santo Padre Leone XIV compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede di detta organizzazione. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

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