Tajani incontra il commissario europeo Sefcovic, discussioni sui dazi Usa

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – A Bruxelles, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il commissario europeo con delega al commercio, Maros Sefcovic, per discutere delle recenti decisioni dell’amministrazione statunitense in materia commerciale. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel corso dell’incontro i due hanno convenuto sulla necessità di mantenere un approccio fermo ma basato sul dialogo, volto ad evitare un’ulteriore escalation sul fronte commerciale.

Il ministro ha quindi ribadito il sostegno italiano per la finalizzazione di nuovi accordi commerciali con Paesi terzi per diversificare le nostre esportazioni, come con Mercosur, India – dove Tajani si recherà tra qualche giorno – e altre economie emergenti chiave nell’Indo-Pacifico, in Africa e nel Golfo. Al commissario, Tajani ha consegnato quindi il Piano d’Azione per l’export italiano lanciato a Villa Madama qualche giorno fa per rafforzare la presenza delle imprese italiane in tutti i mercati in crescita.

