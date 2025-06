Tajani “Favorevoli ad aumentare le spese per la sicurezza, chiediamo flessibilità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è favorevole a aumentare le spese per la sicurezza, sono convinto che prima del vertice dell’Aia si troverà un accordo, mi pare che siamo sulla giusta strada”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa al termine della prima sessione della ministeriale Weimar Plus sull’Ucraina. “Come sapete noi chiediamo più tempo per rispettare gli obiettivi richiesti dalla Nato, chiediamo anche più flessibilità durante questo percorso. Io voglio essere ottimista e credo che alla fine un accordo si troverà in modo che il vertice dell’Aia possa trasformarsi in un grande successo”, ha aggiunto.

