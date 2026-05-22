Caso Epstein, l’ex principe Andrea investigato anche per sospetti reati sessuali

LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Secondo quanto riporta Sky News Uk, l’ex principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo, sarebbe oggetto di un’indagine da parte della polizia britannica anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Andrea è stato indagato con l’accusa di abuso d’ufficio in seguito alla pubblicazione dei documenti relativi al caso Epstein.

Gli agenti stanno valutando le accuse secondo cui Epstein avrebbe inviato una donna non britannica nel Regno Unito nel 2010 per un incontro sessuale con Andrew, ma non l’hanno ancora interrogata. Una squadra speciale di investigatori della polizia di Thames Valley teme che le vittime di Epstein possano essere scoraggiate dal farsi avanti perché pensano che l’indagine della polizia sia limitata.

Una fonte ha dichiarato: “Molti pensano erroneamente che ci stiamo occupando di reati finanziari, ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità. La cattiva condotta nell’esercizio di funzioni pubbliche comprende molte altre attività, tra cui reati sessuali, frode, corruzione, intralcio alla giustizia e altre ancora”.

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