Tajani “Contrario a qualsiasi tassa sugli extraprofitti, è propaganda”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Intanto io non so cosa siano gli extraprofitti, perché non esiste alcun concetto giuridico di extraprofitto. È roba da Unione Sovietica. Se poi noi dobbiamo parlare con il sistema bancario affinché dia un contributo, così come è successo l'anno scorso, alla causa nazionale, questo si può fare. È giusto farlo, ma non un blitz per aumentare le tasse, non scelte non concordate, perché facendo così si spaventano i mercati, quindi si spaventano anche coloro che vogliono venire a investire nel nostro Paese". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai giornalisti a margine dell'80esima Assemblea Generale dell'Onu, rispondendo alle domande sulla manovra. xo9/sat/mca1 (video di Stefano Vaccara)