Tajani “Avanti sul Salva Milano per tutelare i cittadini”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo a cuore la città di Milano: non si tratta solo di individuare il nome del candidato sindaco, ma anche di avere politiche serie per la città di Milano. Una nostra battaglia è la difesa dei cittadini milanesi che hanno investito soldi per comprare case delle quali non sono entrati in possesso. Quindi dobbiamo andare avanti con Salva Milano. Non è una questione di sindaco o non sindaco, è una questione di tutela dei diritti acquisiti dai cittadini milanesi". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine di un evento a Milano con i giovani di Forza Italia. xh7/tvi/mca3/Italpress (ITALPRESS)