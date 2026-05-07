Tajani “Alleati degli Usa, ma se non siamo d’accordo su qualcosa lo diciamo”

ROMA (ITALPRESS) - "Quello che conta, per ciò che ci riguarda, è la relazione transatlantica, siamo assolutamente convinti che l'Europa abbia bisogno degli Stati Uniti e che gli Stati Uniti nel contempo abbiano bisogno dell'Europa". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine dell'incontro "Verso una giustizia giusta", in vista dell'incontro con il sottosegretario di Stato americano Rubio. "Se ci sono cose con le quali non siamo d'accordo, lo diciamo, lo abbiamo detto e lo diremo, perché essere alleati significa questo - ha aggiunto Tajani -, siamo convinti della nostra posizione e intendiamo giocare un ruolo". xc3/sat/azn