Tajani a colloquio con Rubio sulla situazione internazionale “Lavorare con gli Usa su Iran e Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio. “Lungo e cordiale colloquio telefonico con Marco Rubio. Al Segretario di Stato americano ho confermato la mia presenza a Washington alla riunione di febbraio sui minerali critici. Ho espresso l’apprezzamento per il sostegno degli Stati Uniti alla liberazione di Alberto Trentini e degli altri detenuti politici italiani, per il rilascio degli altri connazionali ancora nelle carceri venezuelane”, ha scritto Tajani su X. “Sulla Groenlandia ho ribadito l’importanza di garantire la sicurezza della regione artica nel quadro della Nato. Vogliamo confrontarci con gli Usa e lavorare insieme sulla crisi in Iran e in favore della pace in Ucraina”, ha precisato il titolare della Farnesina. “Su Gaza, ho rinnovato il nostro impegno per l’attuazione della seconda fase del Piano Usa, sul fronte degli aiuti umanitari, della sicurezza, della governance e della ricostruzione”, ha concluso Tajani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).