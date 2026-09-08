Tagliavanti “Festival della storia di Roma è un appuntamento importante”

ROMA (ITALPRESS) - "La quinta edizione del Festival della storia di Roma è un appuntamento importante, ci permette, leggendo l'infinita storia di una città straordinaria come Roma, di conoscere tante vicende e tanti avvenimenti che riguardano, sicuramente, il passato, ma sono anche di grande interesse per quanto riguarda l'uomo di oggi". Lo ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, a margine della presentazione del "Roma Storia Festival". "Abbiamo un futuro pieno di incognite " ha spiegato Tagliavanti, aggiungendo che "tra guerre e cambiamenti climatici, tutte cose che Roma, nel passato, ha già vissuto ed è bello sapere come gli uomini di allora hanno vissuto le sfide che anche gli uomini di oggi sono chiamati a vivere". xc3/col5/gsl