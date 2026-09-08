Ricciotti “Italia uno dei primi partner della Slovenia, interscambio 10 mld”

LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) - "L'interscambio Italia-Slovenia è positivo, stiamo parlando di circa 10 miliardi nel 2025. L'Italia è uno dei primi partner commerciali della Slovenia; siamo al terzo posto, dopo la Svizzera e la Germania". Lo ha detto in una intervista all'Italpress il direttore dell'ICE di Lubiana, Giacomo Ricciotti. mrv/abr/azn